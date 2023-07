'Le otto montagne' a cielo aperto al Castello di Miradolo

(ANSA) - TORINO, 06 LUG - Guardare 'Le otto montagne', un film sull'amicizia e sul potere attrattivo della montagna, sotto un cielo stellato, tra i boschi, con la copertina sulle gambe per non prendere freddo, può essere davvero un'esperienza piacevole. Gli appassionati di cinema e anche di montagna potranno viverla con l'appuntamento del 13 luglio della rassegna 'Cinema nel Parco', una rassegna a cielo aperto al centro di un'arena di oltre 2.000 metri quadrati disegnata da sette maxi schermi, nel prato centrale del Castello di Miradolo (Torino).

Per non disturbare l'equilibrio del parco, l'audio è udibile solo attraverso cuffie silent system luminose. I film si possono ascoltare anche in lingua originale, multilingua e/o sottotitolati in italiano per ampliare le possibilità di fruizione. Non ci sono sedie, né posti assegnati: ogni spettatore dovrà portare da casa un plaid per sedersi sul prato e assistere alla proiezione dal proprio angolo preferito.

'Cinema nel Parco' è composto di 7 appuntamenti, dal 29 giugno al 10 agosto, tutti i giovedì alle ore 21.30. (ANSA).