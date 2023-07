Grandine in Piemonte, Cirio avvia procedure per stato calamità

(ANSA) - TORINO, 06 LUG - "Abbiamo già attivato tutte le procedure per la richiesta dello stato di calamità perché i danni sono enormi e gli agricoltori dovranno essere risarciti".

Lo annuncia il governatore del Piemonte Alberto Cirio, subito dopo la grandinata di eccezionale intensità che si è abbattuta nel pomeriggio su vaste zone delle Langhe, Monferrato e Roero, tra Cuneese e Astigiano, nel Torinese e nell'Alessandrino.

"Ci siamo immediatamente mobilitati - sottolinea Cirio - già questa sera andrò in alcune delle località colpite per verificare la situazione e domani i nostri funzionari eseguiranno una serie di sopralluoghi per una prima stima dei danni". (ANSA).