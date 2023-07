Grandine distrugge raccolti nel Torinese e nelle Langhe

(ANSA) - TORINO, 06 LUG - Una violenta grandinata ha distrutto, questo pomeriggio, le coltivazioni nei comuni a sud-est di Torino tra Trofarello, Santena, Poirino, Pralormo, con ingenti danni anche nel vicino Roero e nelle Langhe. Lo rende noto la Coldiretti del capoluogo piemontese. I territori più colpiti sono Santena e Pralormo dove sono andate perse buona parte delle coltivazioni di orticole in pieno campo.

In alcune frazioni sono andate perse le colture di zucchine e zucche. A Pralormo i produttori hanno segnalato danni ai noccioleti con perdite, in alcuni casi, di almeno l'80% del raccolto. Intensi rovesci si sono abbattuti nel pomeriggio su Alba e l'area delle Langhe e Roero, in provincia di Cuneo. Il temporale è stato accompagnato da vento e grandine, anche con chicchi di notevoli dimensioni. Segnalati allagamenti e danni alle auto, oltre allo sradicamento di alberi e rami finiti sulle carreggiate delle strade.

Molteplici gli interventi dei vigili del fuoco. L'Arpa ha emesso un'allerta gialla: per la mattinata di domani è atteso un esaurimento dei fenomeni con miglioramento del tempo. (ANSA).