Dal Piemonte al Sud e in Sardegna tre missioni antincendi

(ANSA) - TORINO, 06 LUG - Il Piemonte collabora anche quest'anno alla campagna antincendi boschivi nell'Italia meridionale con tre missioni del Corpo Aib.

La prima è in corso in Sicilia fino al 30 luglio. Formata da 14 volontari coordinati da un responsabile con 4 mezzi pick-up operativi e due mezzi logistici, la colonna mobile è dislocata a Sant'Agata di Militello ed opera prevalentemente nella provincia di Messina.

Dall'8 luglio al 5 agosto un equipaggio di volontari (quattro per turno con un mezzo) sarà nel sud della Sardegna, a Perdaxius, all'interno di un contesto di attività inedito per le squadre piemontesi.

Una seconda colonna mobile del Corpo Aib sarà dal 22 luglio al 26 agosto in Calabria, con base operativa a Corigliano Rossano, dove lo scorso anno si è intervenuto su importanti incendi boschivi che hanno messo a dura prova le forze dei volontari piemontesi, che si sono trovati ad operare in condizioni climatiche molto dure.

"Ancora una volta - commentano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi - il Piemonte risponde presente alle richieste di aiuto provenienti dalle altre Regioni. La propensione al soccorso è nel nostro dna e siamo sempre onorati di portare la nostra esperienza in altri territori. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i volontari che donano il loro tempo, sottraendolo spesso anche alle loro famiglie, per dedicarlo a chi si trova in difficoltà". (ANSA).