Compagnia San Paolo cambia statuto, spazio a Europa e atenei

(ANSA) - TORINO, 06 LUG - Cambia lo statuto della Fondazione Compagnia di San Paolo che apre alle università, al terzio settore e a Bruxelles. Le modifiche proposte dal consiglio generale, dopo un lungo processo di revisione iniziato a giugno 2021, sono state approvate dal ministero dell'Economia e delle Finanze, ente vigilante delle Fondazioni di origine Bancaria.

Resta uguale il numero dei consiglieri (14 nominati più 3 cooptati), ma tra le novità c'è l'inserimento di nuovi soggetti che dovranno designarli: il segretariato regionale del Ministero della Cultura, la rappresentanza in Italia della Commissione Europea, l'università e il Politecnico di Torino, l'università di Genova. Viene introdotto il limite di età di 70 anni per il presidente e di 75 anni per i consiglieri ed è previsto il "documento di fine mandato" che il consiglio generale consegnerà al nuovo a beneficio della governance futura. Nel processo di composizione degli organi di governo viene favorita anche l'adeguata presenza di donne, La Fondazione si evolve verso "un modello misto, che agisce tramite erogazioni, investimenti, progetti operativi e strumenti evoluti di accompagnamento". Viene data priorità al rafforzamento strutturale e alla sostenibilità a lungo termine di enti beneficiari, progetti ed ecosistemi e vengono adottate politiche di investimento responsabile (Esg) del patrimonio e l'esplicitazione degli investimenti "legati alla missione".

Centrali la sostenibilità ambientale, sociale, finanziaria e la responsabilità verso le nuove generazioni, quest'ultima sostanziata anche nella previsione di meccanismi di ascolto e dialogo. (ANSA).