Calcio: Casale riparte con una nuova società e un'accademia

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 06 LUG - Nuova società e un'accademia per il settore giovanile, una vera e propria scuola calcio con main sponsor l'azienda B3 e Umberto Bonzano presidente onorario. Casale Monferrato (Alessandria) rilancia il calcio. Alla base un'unione di intenti tra Asd Junior Calcio Pontestura, Stay O Party e Turricola Terruggia, per un nuovo club fondendo forze e competenze. Si riparte dal basso, dal campionato di Promozione.

"Cercheremo di tornare nelle categorie che ci competono, ma lo faremmo con i tempi giusti, senza rischiare cadute che potrebbero essere irrimediabilmente rovinose per il club - assicura Roberto Zanforlin, presidente Asd Città di Casale - Sono ottimista e fiducioso, spero la gente venga a sostenerci, rinsaldando quel patto d'amore e onore verso la stella, che negli ultimi tempi è mancato".

"Un nuovo inizio per la maglia nerostellata - sottolinea il sindaco Federico Riboldi - Un Casale dei casalesi, che marca una netta differenza con il recente passato, fatto di risultati sportivi deludenti, settori giovanili abbandonati a se stessi e perdita d'immagine per la maglia più bella del mondo. Nasce un sodalizio che unisce i settori del Monferrato per riportarli a calcare i campi che contano". (ANSA).