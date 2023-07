Anav, mancano 28 milioni per la gestione del tpl piemontese

(ANSA) - TORINO, 06 LUG - La gestione del servizio di trasporto pubblico in Piemonte necessita di altri 28 milioni di euro. Lo ha sottolineato Serena Lancione, presidente della sezione Piemonte-Valle d'Aosta di Anav (Associazione nazionale trasporto viaggiatori) all'assemblea annuale che si è tenuta oggi al Castello di Casale Monferrato (Alessandria).

Lancione, che è amministratore delegato di Gtt (Gruppo Torinese Trasporti) e recentemente è entrata fa parte del policy board di Uitp, l'associazione mondiale che raggruppa i principali operatori e fornitori di trasporto pubblico, ha ricordato le difficoltà del settore per un insieme di fattori: i ricavi da traffico lontani dal pre-Covid, anche per effetto dello smart working, l'aumento generalizzato dei costi, l'inflazione e il mancato riconoscimento dei 'ristori'. Fattori che stanno incidendo sull'equilibrio strutturale delle aziende e "rendono ancora più urgente un intervento ministeriale per destinare adeguati fondi" per il trasporto pubblico locale piemontese.

"Ci auguriamo, quindi - ha affermato Lancione - che la Regione ponga al centro delle politiche di sviluppo del territorio il Tpl destinando le risorse necessarie sia in conto esercizio sia in conto investimenti infrastrutturali. La quota aggiuntiva necessaria, per quanto riguarda la sola gestione del servizio di trasporto pubblico - ha spiegato Serena Lancione - è quantificabile in 28 milioni, su un totale di 270 destinati al settore. Si tratta di circa il 10 per cento, quindi meno del recupero dell'inflazione".

Un'altra criticità riguarda la 'transizione green': "lo scenario - ha detto Lancione - rimane incerto per quanto riguarda la scelta di alimentazione alternativa al diesel, soprattutto negli autobus extraurbani". E c'è "un perdurante disallineamento tra urgenza di transizione energetica e incertezza e nebulosità sul fronte delle infrastrutture adeguate". (ANSA).