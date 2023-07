Uliano, per Mirafiori serve chiarezza su strategia Maserati

(ANSA) - TORINO, 05 LUG - "Aspettiamo di conoscere la strategia sul fronte torinese delle Maserati, visto che i volumi di Ghibli e Levante sono in fase discendente e non c'è ancora un obiettivo di elettrificazione di questi modelli. A settembre aumenterà la cassa integrazione". Lo ha detto il segretario nazionale della Fim Ferdinando Uliano.

Uliano ha ricordato che l'obiettivo di Stellantis nel piano Dare Foward 2030 è d'incrementare di tre volte il peso delle nuove auto nei segmenti dei veicoli premium e di lusso, con un aumento di quattro volte dei ricavi e di cinque volte della redditività.

A Mirafiori - secondo i dati illustrati dalla Fim - nel primo semestre 2023 sono state prodotte 53.330 auto (+9,4% sul 2022). Il peso maggiore della crescita è quello della 500 bev che ha raggiunto quasi 47.000 unità (+21%). Nel 2022 si è attestata sulle 77.500 unità, ma l'attuale andamento produttivo fa prefigurare un 2023 prossimo alle 100.000 Fiat 500e. E' un livello produttivo che potrebbe ulteriormente salire nel 2024, quando la piccola elettrica verrà lanciata per il mercato nord-americano e si stima un ulteriore crescita di 30.000 unità.

L'88% dei volumi dello stabilimento torinese sono rappresentati da 500 bev, il restante 12%, pari a 6.400 unità, è rappresentato dalle produzioni Maserati, quest'ultime ben lontane dalle 27.000 unità prodotte nel primo semestre del 2017, uno degli anni di punta delle produzioni Maserati. La 500 bev si produce su due turni e non ci sono stati fermi produttivi, mentre sulla linea Maserati sono stati 58 giorni gli stop produttivi coinvolgendo circa 1.740 lavoratori. Alle produzioni di Levante, Ghibli e Quattroporte si sono aggiunte finalmente le nuove produzioni di Granturismo e Gran Cabrio con le nuove versioni Folgore full-elettric. (ANSA).