Temporale provoca black out in carcere a Saluzzo

(ANSA) - SALUZZO, 05 LUG - Black out nel carcere "Rodolfo Morandi" di Saluzzo. Lo segnala il sindacato di Polizia penitenziaria Osapp, che ha registrato oltre 5 ore di interruzione dell'energia elettrica, lunedì scorso.

L'interruzione si è verificata poco dopo le 19, a causa di un forte temporale che ha colpito la zona dove sorge il carcere di alta sicurezza, nelle campagne tra Saluzzo e Revello.

"L'evento meteorologico - dicono da Osapp - ha causato il malfunzionamento delle porte della portineria, lasciando i detenuti all'interno al buio. Inoltre, le luci di emergenza hanno smesso di funzionare. Per circa 5 ore c'è stata grande confusione e disagio tra i detenuti. Senza alcuna illuminazione, i detenuti hanno iniziato a battere e a richiamare l'attenzione del personale. La mancanza di energia elettrica ha impedito anche l'apertura delle porte della portineria, aggravando ulteriormente la situazione". Il carcere ospita poco meno di 400 detenuti in regime di alta sicurezza.

Solo verso la mezzanotte l'energia è stata ristabilita. Non sono stati riportati incidenti tra i detenuti. (ANSA).