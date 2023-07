Settimo anno di attività per denominazione Nizza Docg

(ANSA) - ASTI, 05 LUG - L'Associazione produttori del Nizza ha festeggiato il settimo compleanno della denominazione Nizza Docg. Il primo luglio 2016, infatti, usciva in commercio per la prima volta il Nizza docg, vendemmia 2014, anno del riconoscimento della denominazione. Da allora, l'Associazione celebra questa ricorrenza con una cena stellata e il format Nata il Primo Luglio è diventato l'appuntamento annuale più importanti per l'associazione, che oggi conta 84 cantine associate. Quest'anno la ricorrenza è andata in scena a Borgo Roccanivo, una delle proprietà delle Distillerie Berta.

"Quest'anno l'evento ha riscosso grande successo grazie alla maestria dello chef Camia che ha preparato un menù indimenticabile in abbinamento all'eccelsa qualità delle cinquanta etichette di Nizza e Nizza Riserva in assaggio - dichiara il presidente dell'associazione Produttori del Nizza Stefano Chiarlo -. L'Associazione Produttori del Nizza dimostra ancora una volta come uno degli elementi più caratterizzanti e distintivi di questa giovane denominazione sia la coesione e l'unione dei suoi associati".

Il prossimo appuntamento in calendario sarà Nizza è a Nizza Monferrato, un evento che vedrà in degustazione a banchi d'assaggio oltre 100 referenze, da sabato 28 a lunedì 30 ottobre. Partner dell'evento saranno l'enoteca regionale ed il comune di Nizza Monferrato. Il 20 novembre invece al Museo nazionale del Risorgimento Italiano - Palazzo Carignano a Torino, si terrà la seconda edizione di Forum Nizza. (ANSA).