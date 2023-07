Sanità Alessandria certificata per fratture da fragilità ossea

(ANSA) - ALESSANDRIA, 05 LUG - L'Azienda ospedaliera di Alessandria ha ottenuto, prima e unica in Piemonte, la certificazione Fls (Fracture Liaison Service) dalla Società italiana di ortopedia e traumatologia. Un riconoscimento che sottolinea l'importante lavoro portato avanti dalla Struttura diretta da Kristijan Zoccola. Rappresentano il modello di riferimento per il trattamento del paziente dopo una frattura da fragilità, definendo un percorso diagnostico-terapeutico standardizzato e individualizzato per la gestione delle complicanze muscolo-scheletriche.

"Grazie alla collaborazione con la struttura di Reumatologia diretta da Paolo Stobbione - spiega Vito De Tullio, responsabile Chirurgia Ortopedica e Traumatologica dell'arto superiore - abbiamo avviato questo interessante percorso sui ricoverati per frattura al femore". (ANSA).