Rissa con frasi omofobe, cinque denunciati a Torino

(ANSA) - TORINO, 05 LUG - Una rissa con frasi omofobe è finita con cinque denunciati. I fatti sono avvenuti a Torino, il 13 giugno scorso, a pochi giorni dal Pride che ha colorato, con decine di migliaia di persone, le strade del capoluogo.

Secondo quanto affermano dal Gay Help Line, due giovani gay sarebbero stati aggrediti mentre rientravano a casa da quattro persone prima con insulti di matrice omofoba, poi con botte e il taglio con un coltello di un lobo dell'orecchio uno di loro.

"Non conosciamo queste persone, che però ho visto spesso sotto casa - aveva raccontato al Gay Help Line uno dei giovani - nei giorni prima io avevo capito che ci prendevano in giro come gay perché quando passavo sotto casa ridevano, facevano il segno con l'orecchio, dicevano guarda chi c'è?".

Dopo l'aggressione i ragazzi si sono presentati al pronto soccorso dell'ospedale Mauriziano e hanno sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di 'Po Vanchiglia'. E proprio dalle indagini dei militari dell'Arma è arrivata un'altra versione dei fatti, secondi cui i due giovani gay la notte del 13 giugno avrebbero insultato un clochard in strada e quattro persone sarebbero intervenute in difesa del senza tetto. Da lì è scoppiata la rissa, durante la quale è stato morso l'orecchio a uno dei ragazzi.

Dopo sei giorni dai fatti e dopo avere visionato le immagini video delle telecamere presenti nella zona, i carabinieri hanno denunciato cinque persone, comprese le presunte vittime. (ANSA).