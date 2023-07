Regio Torino, in vendita biglietti della stagione Amour Toujours

(ANSA) - TORINO, 05 LUG - Parte domani la vendita dei biglietti per la prossima stagione d'opera del Teatro Regio di Torino 'Amour Toujours'.

Il titolo della stagione richiama all'amore come dimensione della vita, ma anche come passione per l'opera, un'arte che da sempre canta emozioni profonde. Come ben mostra il nuovo cartellone dell'ente torinese che apre con 'Juive' di Fromental Halevy e termina con il Trittico di Puccini che dell'amore ne è diventato simbolo.

Da domani 6 luglio sono disponibili i biglietti e i nuovi abbonamenti a scelta (a 8, 7, 6, 5, 4 o 3 spettacoli).

Novità di quest'anno: pagamento rateizzato degli abbonamenti sia alla Stagione d'Opera e di Balletto sia alla Stagione dei Concerti. (ANSA).