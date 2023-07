Protesta contro supermercato, attivisti costruiscono un muro

(ANSA) - TORINO, 05 LUG - Un gruppo di attivisti del comitato 'EsseNon', ha protestato questo mattina, intorno alle 6, davanti allo scalo merci della sede di Esselunga in corso Bramante, a Torino. Simbolicamente, per contestare il progetto di un nuovo supermercato nel Parco Artiglieri da Montagna, è stato eretto un piccolo muro in mattoni davanti al cancello del magazzino per bloccare l'entrata e l'uscita dei mezzi, per alcuni minuti. Poi gli attivisti sono entrati nel supermercato hanno distribuito volantini. "L'apertura di un supermercato in una città satura di centri commerciali e grosse catene della vendita di alimentari è un altro attacco al piccolo commercio, ai mercati, ai piccoli produttori e venditori diretti. Non abbiamo bisogno dell'ennesimo supermercato, vogliamo il parco", hanno spiegato i manifestanti.

Lo scorso aprile il comitato 'EsseNon' aveva occupato l'ex caserma Lamarmora, in via Borsellino, dove è in progetto un nuovo supermercato della catena Esselunga. (ANSA).