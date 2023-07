Musica d'Estate, 29 concerti in montagna a Bardonecchia

(ANSA) - TORINO, 05 LUG - Un calendario di 26 i concerti di musica classica animerà dal 15 al 30 luglio, in occasione di Musica d'Estate, il centro storico di Bardonecchia (Torino), la perla delle Alpi a 1.300 metri d'altitudine nel cuore dell'Alta Val di Susa. Organizzata dal 1995 dall'Accademia di Musica di Pinerolo, tra le più rinomate strutture di alta formazione e perfezionamento in Italia, la rassegna è a ingresso gratuito e regala la rara occasione di godere di concerti in altura, in un paesaggio incontaminato là dove anche la montagna dà spettacolo.

I concerti solistici e di musica da camera si alternano, a partire dalle 16, nel borgo vecchio di Bardonecchia, alla chiesa di Sant'Ippolito. Il primo concerto è il 17 luglio, con Luca Sacher, seguito, il 18 da Maria Ponomaryova e il 19 da Leonardo Vaccari. L'ultimo concerto sarà il 28 con Daniele Fasani.

Inoltre ogni pomeriggio dal 15 al 30 luglio, alle 17:45 dal lunedì al venerdì e alle 15.:30 o alle 16 durante il weekend, nella chiesa di Maria Ausiliatrice si esibiscono giovani musicisti selezionati tra gli allievi delle masterclass di alto perfezionamento di pianoforte, violino, violoncello e musica da camera dell'Accademia. Musica d'Estate è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Comune di Bardonecchia, Fondazione Crt e con il contributo del villaggio Campo Smith, Bardonecchia Booking e Harald's. (ANSA).