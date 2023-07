Murales nello show room Decolab di Costigliole

(ANSA) - ASTI, 05 LUG - Un grande murales che raffigura un giovane agricoltore è stato firmato dall'artista torinese Max Petrone nello show-room di Decolab, il nuovo laboratorio della Sib Italy nato per la decorazione di bottiglie, bicchieri, contenitori in vetro e prodotti accessori in vari materiali a Costigliole d'Asti. La creazione è avvenuta dal vivo, per un'opera inedita e permanente di street art, realizzata con tecnica mista, pennelli e bombolette spray.

Il tema dell'opera è stato "l'arte di decorare il vetro ed è proprio quello che facciamo, poiché lavoriamo il vetro per decorarlo, cercando di creare opere uniche e molto curate nell'esecuzione" spiega il titolare di Michele Giordano, 42 anni, imprenditore astigiano. "In un contesto internazionale sempre più competitivo - afferma - la veste ha un'importanza sempre maggiore e l'emozione visiva è la prima che guida nella scelta in un universo di prodotti". Decolab è il nuovo laboratorio dell'azienda astigiana Sib Italy ed è dotato di tecnologie innovative per la stampa diretta su bottiglie e bicchieri in vetro, anche su larga scala. Nel portfolio clienti ci sono marchi come Chicco, Primigi, l'inglese Clark, Micheal Kors, Gucci, gruppo Hermes, per i quali rifiniscono pelli per accessori, abbigliamento e arredo. (ANSA).