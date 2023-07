LoSt Eu, otto formaggi italiani si presentano a Collisioni

(ANSA) - TORINO, 05 LUG - Si presenteranno al Festival Collisioni di Alba, tra i festival musicali più amati del nord Italia gli 8 formaggi di 5 regioni italiani coinvolte nel nuovo programma LoSt Eu, progetto sostenuto dell'Unione Europea sul tema sostenibilità e promozione delle piccole denominazioni casearie, mirato a portare avanti un piano di comunicazione e di eventi finalizzati alla loro valorizzazione.

Protagonisti, formaggi di grande eccellenza italiana come il Murazzano, il Roccaverano, l'Ossolano dalla Regione Piemonte, il Puzzone di Moena dal Trentino, lo Strachitunt dalla Lombardia, la Vastedda della Valle del Belice e il Pecorino Siciliano dalla Sicilia, e in ultimo il Provolone del Monaco dalla Campagna.

Regioni da ogni angolo d'Italia, caratterizzate da paesaggi straordinari, che raccontano la bellezza dell' Italia e l'arte nazionale del buon cibo.

"L'acronimo LoST (looking for the sustainability of taste in Europe) - spiega una nota - significa la ricerca di un gusto unico, irripetibile, che porta in sé i valori della sostenibilità. E vuole suggerire l'idea di qualcosa che pare perduto, ma anche un bisogno di tradizioni che si sono perse e storie di un passato dove le regole erano diverse, dettate dal rapporto stretto con la natura. La filosofia di LoSt vuole stimolare le persone a riflettere, a porsi domande, a mettersi in viaggio alla scoperta di nuove pratiche e valori, per far ritrovare ai nostri formaggi il loro 'consumatore perduto'".

