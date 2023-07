Lorenzo Maragoni porta la poetry slam al Teatro Concordia

(ANSA) - TORINO, 05 LUG - Al Teatro Concordia di Venaria Reale, il 13 luglio, è di scena Lorenzo Maragoni, classe 1984, campione del mondo di poetry slam 2022. Un'arte della parola basata su testi brevi, in equilibrio tra un registro colloquiale proprio della stand up comedy, momenti più lirici propri della poesia orale e flussi verbali stile rap, su temi della vita quotidiana che facilmente toccano le corde del pubblico.

Uno spettacolo che è un tentativo di dare nuove forme alla poesia contemporanea, collegandola anche con il teatro e con la vita di tutti i giorni.

Maragoni è co-fondatore della compagnia Amor Vacui, con la quale ha ricevuto una menzione speciale al Premio Scenario 2017 per lo spettacolo Intimità. Come autore e regista collabora con il Teatro Stabile del Veneto, con la Piccionaia di Vicenza, e con l'Università degli Studi di Padova. Dal 2018 è entrato a far parte della Lega Italiana Poetry Slam e nel 2021 si è laureato campione nazionale italiano e ha debuttato con il suo primo spettacolo solista, 'Stand up poetry'. (ANSA).