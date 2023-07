Gdf Vercelli, protocollo con l'Asl per prevenire le frodi

(ANSA) - VERCELLI, 05 LUG - C'è la tutela della spesa sanitaria pubblica e degli appalti connessi ai progetti del Pnrr al centro del protocollo d'intesa siglato questa mattina tra il comando provinciale della guardia di finanza e l'Asl di Vercelli. L'accordo segue quello siglato qualche mese fa tra i finanzieri vercellesi e la Provincia di Vercelli, e ha lo scopo di prevenire e contrastare frodi e condotte che possano ledere gli interessi economico-finanziari pubblici in tutte le loro forme: dalla richiesta di esenzione ticket da parte di chi non avrebbe il diritto, alle modalità non conformi di fruizione dei fondi pubblici per l'esecuzione degli appalti, compresi quelli finanziati dal Piano di ripresa e resilienza.

A siglare l'accordo, nella caserma delle fiamme gialle, il direttore generale Asl Eva Colombo e il comandante provinciale, colonnello Ciro Natale. "La nostra volontà - hanno dichiarato - è di anticipare eventuali frodi. La finalità del protocollo non è punitiva, ma preventiva. La sanità pubblica è un comparto appetibile a tante persone, e le frodi al Sistema sanitario nazionale sono le più remunerative. Con l'accordo vogliamo anche dare un servizio migliore al cittadino, nel pieno rispetto della privacy sui dati esaminati". (ANSA).