Fondazione per la ricerca sul cancro, 12 milioni dal 5x1000

(ANSA) - TORINO, 05 LUG - Sono 262.700, in Italia, le persone che hanno destinato il 5X1.000 alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro per sostenere le attività di cura e ricerca sul cancro dell'Istituto di Candiolo-Irccs. Lo si ricava dagli ultimi dati dell'Agenzia delle Entrate. La cifra complessiva supera i 12 milioni di euro che contribuiranno a sostenere il lavoro dei quasi 300 ricercatori che lavorano quotidianamente nei 39 laboratori e unità di ricerca dell'Istituto.

"La ricerca ha costi elevati perché in continua evoluzione, e il 5X1000 è uno strumento decisivo per sviluppare quella innovativa che si svolge a Candiolo - commenta il presidente della Fondazione, Allegra Agnelli - che trova applicazioni in tutte le patologie tumorali. Grazie ai fondi raccolti potremo dare un impulso significativo ai già importantissimi progressi raggiunti negli ultimi anni, accorciando ulteriormente i tempi.

La firma del 5X1000 a favore di Candiolo è un gesto concreto, che non costa nulla. E così chiunque può dare il suo contributo per sconfiggere il cancro. Sapere che centinaia di migliaia di persone sono al nostro fianco è per noi molto importante, solo tutti insieme possiamo fare la differenza". (ANSA).