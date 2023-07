Fim, nei 6 mesi +15,3% produzione auto e furgoni Stellantis

(ANSA) - TORINO, 05 LUG - I dati della produzione di Stellantis nei primi sei mesi del 2023 sono in miglioramento rispetto al 2022 e confermano l'inversione di tendenza già riscontrata nel primo trimestre. Tra auto e furgoni commerciali, sono state prodotte 405.870 unità contro le 351.890 del 2022, il 15,3% in più. Sono in forte riduzione i problemi derivanti dalla mancanza di materiali che hanno caratterizzato i precedenti due anni e le nuove produzioni a pieno regime potrebbero portare a fine anno le produzioni al periodo pre-Covid, intorno alle 800.000 unità. I dati sono stati illustrati dal segretario nazionale della Fim Cisl Ferdinando Uliano e dal segretario della Fim Cisl di Torino, Rocco Cutrì.

"La produzione di auto - ha spiegato Uliano - segna un +16,9%, e quello dei veicoli commerciali una crescita dell'11,5%,. Rispetto al periodo pre-covid e quindi al 2019, mentre per le auto si riscontra un sostanziale avvicinamento (-5%) sono le produzioni dei veicoli commerciali (-23%) a trascinare in negativo la produzione complessiva. Lo stop produttivo di circa 35 turni per mancanza di materiali ha impattato negativamente sulle produzioni dello stabilimento di Sevel". (ANSA).