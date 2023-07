Con l'ImbarKino' 6 serate di cinema sul pratone

(ANSA) - TORINO, 05 LUG - Rassegna estiva dedicata alla settima arte anche quest'anno al parco del Valentino con 'ImbarKino - il Cinema nel prato', alla 5a edizione. Sei appuntamenti tutte le domeniche alle ore 21, dal 9 luglio al 13 agosto, davanti al locale Imbarchino. Sei pellicole d'autore (tre italiane e tre internazionali) selezionate da Davide Oberto, storico curatore delle sezioni "Documentari" e "Italiana.corti" al Torino Film Festival.

ImbarKino - fusione tra "Imbarchino" e "Kino", che in tedesco significa cinema - è un'iniziativa con ingresso gratuito e senza obbligo di prenotazione, promossa da Imbarchino e Banda Larga APS, una delle tre associazioni concessionarie dello spazio, con il sostegno di Città di Torino, Circoscrizione 8, Fondazione per la Cultura Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo e Va Lentino S.R.L. società benefit.

Il pubblico potrà assistere alle proiezioni sul pratone in riva al Po che dal 2019 a oggi, ha ospitato più di 7.000 spettatori. Domenica 9 luglio si inizia con Pierrot Le Fou (1965), del regista francese Jean-Luc Godard, per poi proseguire con Atlantide (2021), diretto da Yuri Ancarani, candidato al David di Donatello 2022 per il miglior documentario. La terza pellicola in programma, un'anteprima italiana, è A Magical Substance Flows Into Me (2015) dell'artista di origine palestinese Jumana Manna. Per la quarta proiezione sarà la volta di Gigi la legge (2022), del regista Alessandro Comodin, vincitore del premio speciale della giuria al Festival di Locarno 2022. Protagonista del quinto appuntamento Lo zio Boonmee che si ricorda tutte le vite precedenti (2010), diretto dal tailandese Apichatpong Weerasethakul. La rassegna si chiuderà il 13 agosto con Nemmeno il destino (2004), film ambientato a Torino diretto da Daniele Gaglianone. (ANSA).