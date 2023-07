Anche nell'Astigiano il Giro d'Italia femminile

(ANSA) - ASTI, 05 LUG - Ha preso il via da Chianciano Terme la 34° edizione del Giro d'Italia Internazionale femminile, che transiterà anche nell'Astigiano, in particolare nei comuni di Calamandrana, Nizza Monferrato, Mombaruzzo, Maranzana,Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Loazzolo, Cessole, Vesime, Calosso e Moasca. La Polizia di Stato, come ogni anno, viaggerà accanto alle atlete per garantire la sicurezza della competizione e di tutti gli appassionati di ciclismo presenti.

La scorta della polizia quest'anno è composta da 20 motociclisti in sella a moto Yamaha 1.300, due auto una del comandante della scorta e una del vice e un furgone officina. La polizia è inoltre presente con il pulmann azzurro, al cui interno è presente un'aula didattica e un simulatore di guida per sensibilizzare ragazzi e adulti a una guida sicura e al rispetto di tutte le regole in materia di alcol e droghe alla guida. (ANSA).