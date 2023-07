Thales Alenia Space, a Torino la Space Business Catalyst

(ANSA) - TORINO, 04 LUG - Nasce lo Space Business Catalyst, un acceleratore industriale unico nel suo genere dedicato al settore dello Spazio.

Lo hanno annunciato Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), in concomitanza con l'apertura del Congresso del New Space a Parigi il 5 luglio.

Lo Space Business Catalyst è una novità assoluta ed è stato ideato per esplorare, creare e garantire le condizioni necessarie all'emergere di nuovi attori nel settore dello Spazio, sostenendo lo sviluppo di progetti innovativi. In qualità di acceleratore industriale, sostiene gli imprenditori e le startup nella fase iniziale di crescita e li aiuta a definire e implementare le strategie di ampliamento industriale. A partire dal 2014 Thales Alenia Space ha perseguito una strategia pionieristica incentrata sul New Space all'interno del suo polo di innovazione con il lancio di progetti imprenditoriali dirompenti, come lo Space Edge Computing con Microsoft, oltre a collaborazioni con 700 startup.

Lo Space Business Catalyst è stato lanciato nel 2023 per rafforzare e sviluppare la strategia di Thales Alenia Space, incentrata sul fornire un supporto selettivo e qualitativo a progetti innovativi. Con sede a Tolosa e a Torino le strutture di 400 metri quadrati dello Space Business Catalyst ospitano già una decina di startup e imprenditori provenienti da tutto il mondo. "Lo Space Business Catalyst promette molto di più di un acceleratore tradizionale", spiega Vincent Clot, direttore Business e Open Innovation di Thales Alenia Space. "Avendo stabilito partnership strategiche con Axiom, BlackSky, Omnispace, Kinéis, Anywaves, Geoflex, Spacelocker e Space Cargo, Thales Alenia Space è diventata il partner di riferimento per alleanze strategiche a lungo termine e per dare forma al futuro dello Spazio". (ANSA).