Summer Ehibition all'Accademia Albertina Belle Arti Torino

(ANSA) - TORINO, 04 LUG - Si intitola 'Un progetto per il futuro' e contiene 400 opere degli allievi di tutti i 10 corsi dell'Accademia Albertina di Belle Arti, opere che guardano al futuro delle arti e del pensiero. E' la terza edizione di Summer Exhibition 2023, una grande mostra sul modello delle mostre di fine anno degli allievi delle grandi Accademie d'arte europee.

Divisa nelle varie sezioni di studio, dalla pittura alla scultura, dalla decorazione alla scenografia, alle arti che lavorano la plastica, Summer Exhibition, aperta alla città fino a fine settembre, occupa tutti gli spazi interni ed esterni dell'Accademia e si offre con una vera e innovativa mostra d'arte contemporanea a disposizione della città. Per la prima volta è anche presente la Scuola di Cinema, Fotografia e Audiovisivo, varata nel corrente anno accademico, con un'opera video collettiva.

Fortemente voluta dalla presidente e dal direttore dell'Accademia, Paola Gribaudo e Salvo Bitonti, Summer Exhibition vuole offrire la possibilità agli allievi di confrontarsi tra di loro, di sperimentare e fare ricerca e di sottoporsi, in giovane età e nel corso della formazione, al giudizio del pubblico e degli addetti ai lavori.

Numerosi anche i progetti speciali tra cui una collettiva di pittura realizzata da 15 artisti cinesi della città di Wenzhou e 15 torinesi in larga parte provenienti dall'Accademia, composta da opere di piccolo formato ispirate ai paesaggi di Torino e della città cinese, e una mostra di opere di studenti dell'Accademia di Kiev con la quale l'Accademia di Torino ha siglato un accordo grazie alla collaborazione con Oksana Filonenko ed Edoardo Di Mauro. (ANSA).