Gdf scopre fatture false per 5,5 milioni nell'Alessandrino

TORTONA, 04 LUG - Scoperto dalla Guardia di Finanza di Tortona (Alessandria) un articolato e complesso meccanismo di evasione fiscale che ruotava intorno a una ditta gestita da due cittadini cinesi. Sulla carta si occupava di commercio all'ingrosso di abbigliamento, ma in realtà - essendo priva di organizzazione imprenditoriale, mezzi, struttura operativa e personale - ha esclusivamente emesso false fatture per 5 milioni e mezzo di euro nei confronti di 41 aziende e società in tutta Italia, gestite da connazionali.

Obiettivo creare costi fittizi per consentire una significativa diminuzione dell'utile e, quindi, un mancato introito per lo Stato, evadendo imposte dirette e Iva. Al termine dell'operazione 'Muraglia Cinese' i due amministratori sono stati denunciati per emissione di fatture false, dichiarazione fraudolenta e autoriciclaggio. I proventi dell'attività illecita, infatti, erano trasferiti in Cina attraverso società filtro, appositamente costituite e riconducibili agli stessi soggetti.

Sequestrati, per la successiva confisca 'per equivalente', un immobile e titoli per un valore di oltre mezzo milione di euro.

