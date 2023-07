Fondazione Cr Alessandria racconta media, industria e cittadini

(ANSA) - ALESSANDRIA, 04 LUG - La collana 'Patrimonio della provincia di Alessandria' della Fondazione Cassa di Risparmio - edita in collaborazione con la società strumentale Palazzo del Governatore - si arricchisce di tre nuovi Quaderni. A continuare - come sottolineato dal presidente Luciano Mariano - "l'idea di approfondire tematiche di interesse culturale ed economico del territorio", come è stato dal 1992, anno di nascita della Fondazione.

'Città e (nuovi) media' di Roberto Gilardengo - seguito naturale di 'Città di carta' - illustra il cambiamento epocale che ha interessato redazioni giornalistiche e media, il passaggio dal cartaceo al digitale. 'Provincia di plastica' di Enrico Sozzetti - che si affianca al precedente 'Valenza. L'oro e i gioielli nel Terzo Millennio' - delinea invece uno spaccato dell'industria alessandrina, dalla seconda metà del secolo scorso ai giorni nostri, tracciando un panorama completo del settore, fiore all'occhiello della provincia. Il 'Terzo dizionario dei cittadini illustri' di Piercarlo Fabbio, infine, offre un ulteriore approfondimento della ricerca condotta negli archivi, prima di Alessandria e ora dei principali centri zona del territorio. (ANSA).