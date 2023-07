Edit diventa polo culturale e musicale anche ai Murazzi

(ANSA) - TORINO, 04 LUG - Edit diventa un polo culturale e musicale: non solo food, beverage e loft, ma anche un nuovo cartellone che unisce in un 'social hub' Edit Torino, Edit Milano e Edit Porto urbano, entrato recentemente nell'universo Edit.

Il martedì sera vedrà incroci trasversali tra l'universo del food e quelli di teatro e cinema. Il mercoledì, a partire da settembre, gli incontri con protagonisti del giornalismo e del teatro si alterneranno a scrittori di talento e alle esibizioni di stand-up comedian. La musica è protagonista nelle serate del giovedì, il venerdì è dedicato al jazz e il sabato agli amanti del vinile.

"Credo che Edit sia un progetto visionario che merita per la sua originalità di evolvere da opera unica in un modello da sviluppare e replicare in nuove location. Siamo un team che raccoglie il testimone dal fondatore Marco Brignone per raggiungere questo scopo. Edit è un luogo di incontro di persone, stili e culture, dove dormire, mangiare, bere intorno a un impatto 4.0 di produzione di birra, avvolti da tanta musica, arte e cultura" spiega Alberto Peroglio, ceo di Edit.