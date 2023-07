E-Gap, la ricarica elettrica rapida firmata Pininfarina

(ANSA) - CAMBIANO, 04 LUG - Una ricarica elettrica comoda e rapida, senza costi di installazione per i grandi parcheggi e i centri commerciali, per gli stadi quando c'è la partita o per i condomini. Si chiama E-Gap Fast ed è la prima colonnina off-grid, cioè staccata dalla rete, che consente la ricarica ultraveloce. E' firmata da Pininfarina e l'ha realizzata E-Gap, servizio di ricarica rapida urbana, mobile e on-demand, che negli ultimi 5 anni ha investito 50 milioni di euro e tra i suoi partner ha anche Stellantis.

"Essere staccati dalla rete è una rivoluzione, siamo i primi al mondo. In Italia ce n'è una novantina, altre sono a Parigi, a Madrid, a Barcellona, a Monaco di Baviera, all'aeroporto di Heathrow. Qualsiasi auto al mondo, una Tesla, una Porsche o una 500, con E-Gap Fast ci mette al massimo mezzora contro le otto-nove ore delle altre colonnine. In un paio di anni o tre potremo arrivare alla ricarica in cinque minuti" ha spiegato Eugenio de Blasio, fondatore e presidente di E-Gap durante la presentazione nella sede della Pininfarina a Cambiano (Torino).

"È una soluzione di ricarica che risponde alle esigenze crescenti di mobilità elettrica. Il carattere sostenibile e innovativo di questo progetto rispecchia pienamente il valore di innovazione che ha sempre caratterizzato Pininfarina E' una partnership che nasce su basi molto solide e punta a durare nel tempo" ha sottolineato Silvio Pietro Angori, ceo di Pininfarina.

La colonnina, realizzata da E-Gap Engineering (il polo di innovazione produttiva di E-Gap), ha una potenza di ricarica massima di 120kW (distribuibile anche su due veicoli con una potenza di 60kW ciascuno). C'è anche un sistema di ricarica portabile, E-Gap Trolley, con batteria integrata, capace di fornire un'autonomia di 25 km in 30 minuti, E-Gap Fast è in grado di erogare fino a 230 kW di potenza distribuiti su sette punti di ricarica simultaneamente e, se necessario, senza prelevare dalla rete. (ANSA).