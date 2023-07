Alla Balocco il Premio 'Save The Brand'

(ANSA) - TORINO, 04 LUG - La Balocco, azienda di prodotti dolciari centenaria, ha ottenuto il premio Save The Brand, giunto alla decima edizione, in occasione dell'evento organizzato da LC Publishing Group - con la testata digitale Foodcommmunity.it - al Four Seasons Hotel di Milano.

L'azienda è stata premiata in qualità di 'Brand Storico' con la motivazione: "Storia di famiglia da 4 generazioni, apre la prima pasticceria nel 1927 a Fossano, nel cuneese. Negli anni la crescita non si ferma. Da una decina d'anni l'azienda investe in nuove tecnologie e sostenibilità ambientale, e cresce l'attenzione verso i mercati esteri. Il brand è diventato sinonimo di qualità "Made in Italy" in oltre 67 Paesi".

Nata come piccola pasticceria artigianale nel cuore di Fossano è diventata negli anni, uno dei principali player del dolciario, con prodotti di vario genere. Un successo legato all'attenzione per la qualità e ad una politica di investimenti continui per nuove tecnologie: negli ultimi 10 anni sono stati investiti 88 milioni di euro in tecnologia ed immobili strumentali. Inoltre, l'azienda, particolarmente sensibile al tema della sostenibilità ambientale, si è dotata di uno dei più grandi impianti fotovoltaici su copertura industriale del Piemonte, che in seguito a diverse integrazioni, hanno consentito di raggiungere una potenza installata di 5,5 Megawatt. Il fatturato 2022 è di 222 milioni di Euro e sono state prodotte 66.000 tonnellate di prodotti da forno che hanno raggiunto oltre 70 Paesi: Europa, Far East, Australia, America e Middle East sono i mercati principali. (ANSA).