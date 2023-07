A Torino quattro strade intitolate a quattro donne

(ANSA) - TORINO, 04 LUG - In questi giorni a Torino quattro nuove strade sono state intitolate a quattro donne, Aida Ribero, Teresa Mattei, Lidia Menapace, Ernestina Prola. La cerimonia di intitolazione si è tenuta in strada della Pronda, in circoscrizione 3, alla presenza, tra gli altri, del consigliere comunale Pierino Crema, del figlio di Aida Ribero e del filosofo antifascista Pietro Chiodi, Andrea Chiodi, della presidente di circoscrizione Francesca Troise, del presidente dell'Anpi Provinciale di Torino, Nino Boeti e di Daniela Finocchi, ideatrice del Concorso Lingua Madre.

Aida Ribero, giornalista e saggista, morta nel 2017 a 72 anni, si è occupata per tutta la vita di temi inerenti il pensiero femminile e la natura con diversi libri e testi teatrali. "Aida Ribero amava promuovere le donne e condividere i saperi", ha sottolineato Troise ricordando anche come l'intitolazione di 4 strade e 4 donne importanti per la storia di Torino sia anch'essa il frutto di una collaborazione femminile che ha portato nel luglio 2021, all'approvazione all'unanimità in Commissione Toponomastica del progetto. Nello specifico il percorso per Aida Ribero è stato avviato nel 2017 dal Concorso Lingua Madre, impegno cui aderirono in seguito anche la Società Italiana delle Letterate, GiULiA Giornaliste e Toponomastica Femminile offrendo il loro sostegno.

"Nella nostra città le intitolazioni di strade e piazze a donne sono solo 65 su 2.235 - ha sottolineato Pierino Crema - eppure non mancano le donne che le meritano, grandi donne in tutti i campi". (ANSA).