A Gustavo Zagrebelsky Premio Carriera 'Città di Acqui Terme'

(ANSA) - ACQUI TERME, 04 LUG - Il 10 settembre Gustavo Zagrebelsky giurista, professore emerito di Diritto costituzionale all'Università di Torino, riceverà il Premio alla Carriera per la XV edizione del Concorso internazionale di poesia 'Città di Acqui Terme' (Alessandria), promosso dall'associazione Archicultura. Oltre a collaborare con le principali testate giornalistiche, è uno degli intellettuali più in vista e apprezzati.

Nato a San Germano Chisone (Torino) da famiglia russa originaria di San Pietroburgo, già giudice costituzionale e presidente della Corte Costituzionale fino al 2004, professore di Diritto (oltre a Torino, ha tenuto lezioni a Napoli e al San Raffaele a Milano), si è dedicato a una pluriennale opera di analisi di alcuni autori classici del pensiero novecentesco (Piero Calamandrei, Costantino Mortati e Rudolf Smend, Norberto Bobbio). Ha curato la riedizione di 'Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana' 8 settembre 1943-25 aprile 1945'; ha pubblicato testi di storia ed educazione civica per le Superiori.

Il Concorso 'Città di Acqui Terme' si realizza grazie allo storico sodalizio con la Fondazione Cr Alessandria che sostiene l'iniziativa patrocinata da Regione Piemonte, Provincia, Comune; supporto anche di Fondazione Cr Torino e Istituto Nazionale Tributaristi. (ANSA).