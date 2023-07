Stellantis investe a Mirafiori tra 150 e 200 milioni

(ANSA) - TORINO, 03 LUG - Stellantis investirà per creare un 'Green Campus' a Mirafiori. In campo tra 150 e 200 milioni di euro. Lo ha annunciato il responsabile globale delle Risorse Umane, Xavier Cherau che ha incontrato anche i sindacati. Sarà - ha spiegato Cherau - il primo di una serie di tre progetti: avrà una superficie di 200 mila metri quadrati e potrà ospitare 10 mila persone. Sorgerà entro il 2025 nell'area sud della palazzina di Corso Agnelli. I lavoratori arriveranno metà dall'area ricerca, sviluppo e design, metà dagli uffici centrali. Gli altri due Campus sorgeranno entro il 2026 a Poissy, vicino a Parigi e a Russelsheim vicino a Francoforte, il primo per 10.000 dipendenti e il secondo per 6.000.

"Questo progetto - ha spiegato Cherau - è un esempio chiaro di ciò che abbiamo in mente per l'Italia. Abbiamo l'obiettivo di creare un ecosistema nuovo, in modo da migliorare la collaborazione piena dei soggetti che lavorano nell'azienda.

Questo impegno testimonia il nostro approccio all'Italia, dimostrando come qui ci sia un vero e proprio pilastro di Stellantis in Europa".

"La nascita a Mirafiori del terzo Green Campus di Stellantis in Europa, con un investimento economico importante, conferma la volontà dell'azienda di continuare a investire su Torino come luogo di produzione ma anche di innovazione" sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. (ANSA).