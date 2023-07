Stabile Torino, onorati per i Premi Flaiano

(ANSA) - TORINO, 03 LUG - "Questo duplice prestigioso riconoscimento a due produzioni del nostro Teatro Stabile è motivo di orgoglio e grande soddisfazione. IL teatro ringrazia in modo convinto Lucia Mascino per la sua intensa interpretazione e Filippo Dini, che nelle sue proposte registiche riesce sempre a connettere il valore artistico dei testi alla sensibilità del presente, sollecitando il pensiero critico del pubblico". Così oggi il presidente e il direttore del Teatro Stabile di Torino Lamberto Vallarino Gancia e Filippo Fonsatti hanno commentato la consegna dei Premi Internazionali Flaiano ieri al Teatro Monumento Gabriele d'Annunzio di Pesaro.

La 50/a edizione della manifestazione, condotta da Fiorello e con Madrina il premio Oscar Helen Mirren per la sezione Teatro ha insignito del Pegaso d'Oro Filippo Dini, regista residente del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, per la sua regia de 'Il crogiuolo' di Arthur Miller, e Lucia Mascino per l'interpretazione di 'Ghiaccio' di Bryony Lavery, diretto dallo stesso Dini. Entrambi gli spettacoli sono stati prodotti dallo Stabile torinese. (ANSA).