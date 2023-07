Regione Piemonte, 100mila euro per controllo colonie feline

(ANSA) - TORINO, 03 LUG - La Regione Piemonte - e in particolare l'assessorato al Benessere animale e l'assessora competente, Chiara Caucino - ha approvato l'avviso pubblico rivolto ai Comuni per accedere ai finanziamenti a sostegno dei progetti che prevedono interventi di riqualificazione urbana e ambientale tramite la sterilizzazione, gestione e controllo delle colonie feline, nonché della popolazione felina generale.

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le 12 dell'8 settembre.

Per questa iniziativa, sono stati stanziati complessivamente 100mila euro. Oltre a quanto sopra, nei finanziamenti, sono comprese azioni come la cattura dei gatti, la sterilizzazione e l'inserimento microchip, il breve stallo per assicurarsi della ripresa post-operatoria, e la rimessa in libertà nel luogo di cattura. E sempre a proposito di felini sono stati anche approvati i criteri generali per il sostegno alla realizzazione d'iniziative regionali, di campagne educative e di sensibilizzazione sul tema del benessere animale nel contesto sociale.

"Gli obiettivi comuni di questi criteri - ha spiegato Caucino - sono quelli di promuovere la tutela, sul territorio regionale, degli animali quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente e riconoscere alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche". Al fine di favorire la tendenziale copertura di tutto il territorio regionale, si provvederà a finanziare almeno un progetto per ciascuna provincia del Piemonte, purché ammissibile.

"Potranno presentare istanza di contributo - ha aggiunto Caucino - i Comuni con una popolazione minima di riferimento di almeno 20mila abitanti che avranno anche l'opportunità di presentare progetti come capofila di aree sovracomunali. Si tratta di un altro, importante, passo avanti per fare ordine in un settore che fino ad oggi era poco regolamentato e rendere il Piemonte una Regione sempre più 'pet friendly'". (ANSA).