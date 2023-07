Regione, 2 bandi con fondi Ue per la resilienza di fiumi e laghi

(ANSA) - TORINO, 03 LUG - Migliorare l'ecosistema e tutelare fiumi, laghi e aree umide del Piemonte. A quest'obiettivo sono destinati i 12 milioni di euro dei primi due bandi che impiegano le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Molteplici gli obiettivi: superare le criticità dovute ai cambiamenti climatici in atto, alluvioni e piogge violente e improvvise o siccità severa, realizzare infrastrutture verdi, piantumare alberi sulle sponde o sulle piane alluvionali finalizzate a trattenere le acque per favorire gli habitat naturali, ricaricare le falde e rinforzare le difese spondali in caso di eventi meteorologici estremi.

"Nella nuova programmazione FESR 21-27 del Piemonte, al capitolo della transizione ecologica è stata assegnata la somma di 435 milioni; di questi, 60 sono destinati ai cambiamenti climatici e nell'ambito di quest'ultimo stanziamento, 22 milioni sono dedicati a fiumi e laghi - spiega l'assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati - Abbiamo voluto investire risorse importanti per la prevenzione del territorio, per aumentarne la capacità di adattamento ai rischi climatici; con questi fondi quintuplichiamo le risorse regionali, già stanziate, destinate alla riqualificazione dei fiumi e dei laghi. Si potranno fare progetti su aree più vaste, rispetto ai bandi per la riqualificazione dei corpi idrici. Questa - conclude Marnati - è una risposta concreta per l'attuazione della transizione ecologica e della resilienza del nostro territorio".

Il primo bando ha una prima dotazione di 5 milioni e 423mila euro, destinata ad aree in cui sia attivo un Contatto di Fiume, Lago o Zona Umida; l'altro, con una prima dotazione di 6 milioni e 475mila euro è destinato ai territori dove non sono attivi quei contratti. Ai bandi, che chiuderanno il prossimo 31 dicembre, possono partecipare Città Metropolitana di Torino, le Province, i Comuni in forma semplice o associata, gli Enti Parco ed i gestori delle aree della Rete Natura 2000 e gli Enti gestori dei Parchi Nazionali, del territorio piemontese.

A seguito di questa misura verranno finanziati ulteriori 10 milioni di euro a partire dal 2025 per concludere il secondo lotto. (ANSA).