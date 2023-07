Oscillante, primo festival europeo dedicato al circo ballant

(ANSA) - TORINO, 03 LUG - Il ventennale della Flic Scuola di Circo di Torino termina il 6,7 e 8 luglio con 'Oscillante', il primo festival europeo dedicato alle discipline circensi aeree ballant.

L'Area Bunker e il Centro Internazionale per le Arti Circensi Spazio Flic ospiteranno due prime nazionali, spettacoli outdoor, performance in sala e masterclass in cui le principali tecniche circensi utilizzate sono trapezio ballant, corda volante e cadre aérien, oltre ad aftershow musicali curate dai dj variante Bunker.

Un festival dedicato al trapezio ballant, disciplina circense che in Italia viene insegnata con corsi di alto livello professionale soltanto alla Flic, grazie al maestro Matteo Lo Prete, direttore e docente della scuola riconosciuto in Europa come uno tra i migliori insegnati della materia. La principale compagnia ospite è il Collectif Malunés (Francia, Belgio) che presenta in prima nazionale lo spettacolo outdoor 'We agree to disagree', proposto in tutte e tre le giornate con musiche eseguite dal vivo, cadre aérie e trapezio ballant. Uno spettacolo interattivo e sbalorditivo con il pubblico che entra all'interno, invitato a partecipare, e si muove con gli artisti diventando parte integrante dello show.

In programma anche il debutto di 'Concrete 00' de IlTrioCirc, compagnia italiana under 35 composta da Paola Caruso, Lorenzo Rossi e Paolo Tonnezzer, e con 'One Eyed Jack' della compagnia Circo Bipolar composta da Shay Wapniaz e Costanza Bernotti, anche docente di trapezio fisso e trapezio ballant alla Flic.

