Nasce Burning Festival, dedicato a Corman McCarthy

(ANSA) - TORINO, 03 LUG - Nasce a Torino Hyperctic Burning Festival, ideato da Hypercritic, piattaforma digitale che da tre anni promuove l'incontro fra diversi mondi culturali e hub internazionale di creativi su temi contemporanei e vicini al mondo dei giovani. La prima edizione, dall'8 all'11 luglio, sarà dedicato allo scrittore Cormac McCarthy.

Per l'occasione dialogheranno traduttori e editor che hanno portato l'opera di McCarthy in Italia, autori e artisti che mantengono vivo un fuoco, come auspicato dall'autore di 'Cavalli selvaggi', 'La strada', 'Il passeggero', il fuoco della cultura.

Tra i partecipanti: Martina Testa, traduttrice di 'La Strada' e 'Non è un paese per vecchi' di McCarthy, David Foster Wallace, Kurt Vonnegut, Jennifer Egan Colson Whitehead, Bernardine Evaristo, il candidato al Premio Strega Gian Marco Griffi, il fondatore di Hypercritic Alessandro Avataneo, l'autore e amministratore delegato della Scuola Holden Martino Gozzi, i docenti e autori Sara Benedetti, Daniele De Cicco, Raffaele Riba e Andrea Tomaselli.

Un evento diffuso, dalle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo al tram storico di Cinecittà. Come già avvenuto per la maratona poetica di marzo, Hypercritic Burning Festival è un format diffuso e itinerante, che vuole coinvolgere il territorio, grazie alla collaborazione con Gallerie d'Italia - Torino, Gtt, Associazione Torinese Tram Storici e Libreria Borgopo'. (ANSA).