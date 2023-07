Leandro e Margot a Torino open space al Centro Lingotto

(ANSA) - TORINO, 03 LUG - Leandro, giovane musicista e autore torinese emergente, classe 1994, e Margot, giovane e originale cantautrice anche lei torinese, sono i protagonisti rispettivamente il 4 e 5 luglio di Torino Open Stage, la rassegna musicale presso la corte del Gus-To, la rinnovata foodcourt del centro commerciale del Lingotto.

Per tutta l'estate, il martedì e il mercoledì, l'aperitivo e la cena saranno animati da live show con cantanti e cantautori del territorio e non solo. Leandro ha esordito nel 2018 con il singolo 'Tempo da Omicidi' arrivando in pochi mesi ad aprire concerti dei big come Bianco ed Eugenio In Via Di Gioia. Nell 2019 è uscito il suo primo disco d'esordio 'Fossimo Già Grandi' per l'etichetta torinese Bunya Records, nel 2022 il secondo album Ego Margot, appassionata di musica e di cantautorato anni '60 e '70, crescendo ha trovato il suo stile avvicinandosi ai classici Soul e RnB grazie anche ad una voce straordinaria e già ben strutturata.

Open Stage - spiega una nota - è arrivato a Torino attraverso il Centro Commerciale Lingotto da sempre attento a nuove forme di intrattenimento. Si tratta di un nuovo format di intrattenimento urbano, un totem che si prenota con un'app e che consente di realizzare un evento live mettendo gratuitamente a disposizione tutta la strumentazione audio. Già sperimentato alla metropolitana di Milano, nei centri commerciali gestiti da Sonae Sierra a Reggio Emilia e Biella, sui lungolago di Lecco e Iseo e nelle piazze dell'hinterland di Bologna. (ANSA).