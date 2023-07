Intesa: Lucchini, Isybank ha un'importanza strategica

(ANSA) - TORINO, 03 LUG - Isybank, la nuova banca digitale di Intesa Sanpaolo, "ha un'importanza strategica" perché porta a realizzare "una struttura in grado di contenere e di battere i sistemi di pagamento dei colossi digitali internazionali". Lo ha detto Stefano Lucchini, chief institutional affairs and external communication officer di Intesa Sanpaolo, parlando ai giovani alla cerimonia di consegna dei diplomi al Real Collegio di Torino.

Nel suo intervento Lucchini ha ricordato come Intesa Sanpaolo sia stata "la prima banca al mondo a fare dell'investimento nel sociale un driver fondamentale del proprio modello di sviluppo e della propria identità. Significa - ha aggiunto Lucchini - che ha scelto di investire nel sociale non in modo estemporaneo ma sistematico identitario. Si è scelto di farlo non a partire dall'alto, facendosi 'in casa' il proprio sociale, ma disseminando la nostra partecipazione nelle numerosissime iniziative sociali di cui l'Italia abbonda: territori, associazioni, istituzioni:; il tutto, però, in modo coerente con l'obiettivo di diventare la prima Impact Bank al mondo". (ANSA).