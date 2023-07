Il saluto a Virano, 'penseremo a lui salendo su quel treno'

(ANSA) - TORINO, 03 LUG - "Sarà ricordato per sempre e penseremo a lui quando saliremo per la prima volta su quel treno". È questo il messaggio che unisce politici, rappresentati delle istituzioni, esponenti del mondo economico e gli amici che questa mattina hanno salutato per l'ultima volta Mario Virano, il direttore generale di Telt scomparso alcuni giorni fa, considerato il padre del progetto Tav Torino-Lione. In una sala gremita, si è svolta la veglia laica, al Centro Congressi dell'Unione Industriali di Torino. Un momento per condividere il ricordo non solo del professionista ma anche dell'uomo. Tra i primi a prendere la parola il presidente di Telt Daniel Bursaux che oltre a ricordare Virano come "un uomo eccezionale per le sue capacità di dialogo", ha poi letto un messaggio della Commissione europea in cui viene sottolineato come "L'Europa perde un uomo di grande valore, una persona che ha dato un contributo straordinario alla cooperazione francese e italiana".

"La sua visione e il suo impegno per la costruzione della Lione-Torino, hanno reso questo progetto un investimento reale e hanno inserito il Piemonte nel cuore dell'Europa", si legge nel messaggio.

"È una perdita immensa per tutti - dice Maurizio Bufalini, direttore aggiunto di Telt -, per noi è stato un padre e un uomo che si è identificato pienamente con il progetto. Aveva un enorme senso dell'ironia, che gli permetteva di ridere e sorridere pure in situazioni incredibili. Anche davanti alla malattia". (ANSA).