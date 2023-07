I Simple Red inaugurano la quinta edizione di Sonik Park

(ANSA) - TORINO, 03 LUG - Tutto è pronto per l'atteso concerto dei Simple Red, che domani alla Palazzina di Stupinigi aprono il programma della quinta edizione di Sonik Park, nove giorni di musica con sette grandi concerti, in una delle location auliche più belle del Piemonte per eventi musicali, tra esemplari di querce e carpini, piante e fiori, viali alberati, patrimonio Unesco.

Mick Hucknall, il rosso dei Simple Red festeggia la recente uscita del nuovo album della band, 'Time'. Dopo di lui, il 7 luglio sarà la volta di Biagio Antonacci , da oltre trent'anni uno dei cantautori più amati, forte di un pubblico trasversale che abbraccia diverse generazioni di estimatori. Dopo l'opening della torinesissima Ginevra, l'8 luglio, per una serata tutta al femminile, arriva sul palco di Sonic Park Stupinigi Madame, la giovane cantautrice che sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico e critica con il nuovo album L'amore. Il 9 luglio si prosegue con Guè e Emis Killa per un doppio concerto con due fra i più importanti rapper della scena hip hop nazionale.

Sonik Park è prodotto da Fabio e Alessio Boasi e promosso da Città di Nichelino e Sistema Cultura Nichelino. Lo spettacolare palco di 300 mq che si affaccia sulla Palazzina di Caccia crea un effetto davvero magico che negli anni ha conquistato molti dei cantanti ospitati al suo interno. (ANSA).