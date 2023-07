'Enrico Cavalli' alla Scuola Belle Arti di S.Maria Maggiore

(ANSA) - TORINO, 03 LUG - E' aperta fino 26 novembre alla Scuola di Belle Arti 'Rossetti Valentini' di Santa Maria Maggiore, nel Vco, la mostra 'Enrico Cavalli (1849-1919) Tra la Francia di Monticelli e la Val Vigezzo di Fornara e Ciolina'.

La mostra celebra i 145 anni della Scuola di Belle Arti, unica ad essere ancora in attività su tutto l'arco alpino italiano. Dopo due anni di interventi strutturali, di ampliamento del percorso espositivo e di ristrutturazione delle sale, la Fondazione Rossetti Valentini riapre le porte di un luogo speciale, che tra fine '800 e inizio '900 fu luogo di sperimentazione e confronto con le correnti artistiche europee.

La mostra dedicata a Cavalli, organizzata dalla stessa Fondazione Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini in collaborazione con il Comune di Santa Maria Maggiore, vuole approfondire l'attività artistica e didattica, ma anche la dimensione umana di Enrico Cavalli. La mostra è realizzata con il sostegno di Fondazione Compagnia San Paolo, InterregPaes.ch.it 100 (con il contributo di Ssif Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, Unione Montana Valle Vigezzo e Fondazione Intra), Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico, Museo dell'Emigrazione Vigezzina nel Mondo e Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli d'Ossola.

La Scuola Rossetti Valentini, avviata nel 1868 dal pittore Gian Maria Rossetti Valentini per accogliere i ragazzi della valle, futuri falegnami, decoratori, fabbri o tessitori, e insegnare loro l'arte del disegno e della composizione pittorica, ha dato spazio all'estro artistico di diversi importanti protagonisti dell'arte italiana tra Otto e Novecento.

Guidati da Enrico Cavalli maestro molto amato e apprezzato, pittori come Giovanni Battista Ciolina, Carlo Fornara e Gian Maria Rastellini, Maurizio Borgnis e Lorenzo Peretti Junior, hanno ricevuto proprio nelle aule di Santa Maria Maggiore le basi del disegno di figura e del ritratto. (ANSA).