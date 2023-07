Dispersi nella nebbia, tre escursionisti salvati nella notte

(ANSA) - VERBANIA, 03 LUG - Si è concluso intorno all'1 e mezza di questa notte l'intervento di soccorso di tre escursionisti che, a causa della nebbia, avevano perso il sentiero in Val Grande, nel Verbano-Cusio-Ossola. I tre si erano trovati in difficoltà nella zona della Bocchetta di Basagrana, nel territorio comunale di Trontano, e al tramonto hanno allertato i soccorsi.

Le operazioni di soccorso hanno visto impegnati il Soccorso Alpino, i vigli del fuoco e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza. I tre escursionisti sono stati riaccompagnati a valle in buone condizioni di salute. (ANSA).