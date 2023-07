Prodotti tipici, alleanza tra Costigliole di Saluzzo e Quiliano

(ANSA) - TORINO, 02 LUG - Alleanza tra Costigliole di Saluzzo (Cuneo) e Quiliano (Savona) per promuovere i rispettivi prodotti, la nocciola Tonda piemontese e l'albicocca Valleggia Ligure. L'iniziativa in occasione della seconda edizione della Sagra della Tonda di Costigliole, con il duplice incontro tra i sindaci, Fabrizio Nasi e Nicola Isetta.

"Si rafforza - commenta Nasi - l'amicizia tra Costigliole e Quiliano, che da un anno hanno sviluppato un programma teso allo studio dell'albicocca per tutelare questi prodotti pregiati, ma ovviamente anche molto delicati, come dimostrano le tante malattie che hanno colpito le coltivazioni negli ultimi 5 anni.

Con la sinergia tra associazioni di categoria, cooperative impegnate nella tutela (Albifrutta per Costigliole, cooperativa Agricola di Valleggia e cooperativa Riunita per l'area savonese) e Slow Food - aggiunge il primo cittadino di Costigliole - si intende formare una grande squadra che possa proteggere e promuovere al meglio le nostre albicocche e i rispettivi marchi". (ANSA).