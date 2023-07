Incendi devastano due aziende di Nichelino, si sospetta il dolo

(ANSA) - TORINO, 02 LUG - Due incendi sono scoppiati questa notte a Nichelino, nel Torinese, e per entrambi non si esclude che la natura sia dolosa. I roghi hanno coinvolto l'azienda agricola Ponzio e la Isolpack, che produce pannelli metallici coibentati per l'edilizia civile e industriale.

In quest'ultima il rogo si è sviluppato poco dopo le 2.30.

Una colonna di fumo nero si alzata verso il cielo ed era ben visibile anche da Torino.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno concluso le operazioni di spegnimento questa mattina intorno alle 8.

"Risveglio amaro questa mattina e duro colpo alle attività produttive della città - hanno commentato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo e l'assessore al Commercio Fiodor Verzola - Fortunatamente non si registrano feriti e gli incendi sono stati domati dai vigili del fuoco che hanno lavorato di concerto con carabinieri, croce rossa e polizia locale per mettere in sicurezza la zona". (ANSA).