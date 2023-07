Fotografo cileno vince concorso Oasis di immagini naturalistiche

(ANSA) - TORINO, 02 LUG - Il fotografo cileno Francisco Negroni è il vincitore assoluto della 15/a edizione del Premio internazionale di fotografia naturalistica Oasis Photocontest Roero, che ha coinvolto fotografi amatori e professionisti di 60 nazioni di tutto il ondo per nominare le 100 più belle foto di natura dell'ultimo anno. Oltre 25mila le immagini in gara.

Dieci le categorie in concorso, oltre 25mila le immagini al vaglio della giuria di esperti tra i quali Riccardo Busi, presidente della Fiap (Fédération Internationale de l'Art Photographique), Sali Khalifa Bin Thalit, documentarista di fotografia subacquea e segretario generale dell'Hipa (Hamdan International Photography Award), Michael Yamashita (Usa) americano di origini giapponesi, considerato uno dei più conosciuti interpreti della fotografia contemporanea, Guo Jing (Cina), vice presidente della Global Photographic Union, Jaime Culebras (Spagna) fotografo e biologo specializzato in biodiversità.

Assegnato un montepremi complessivo di 50mila euro. La premiazione si è tenuta a Bra (Cuneo) sulle colline del Roero Patrimonio dell'Umanità Unesco. Le migliori 60 immagini, stampate in grande formato e disposte su pannelli, faranno parte di una mostra itinerante con tappe in tutta Italia, inaugurata il 2 luglio al Castello di Monticello d'Alba (Cuneo dove resterà visitabile in tutti i weekend fino al 30 luglio.

Sponsor tecnico del premio fotografico è Fujifilm Italia.

