Coazze, un campo sperimentale per salvare i muretti a secco

(ANSA) - TORINO, 02 LUG - Un campo sperimentale per insegnare a riconoscere e recuperare i tanti muretti a secco di cui è disseminato il territorio alpino e a progettarne di nuovi tenuto conto dei cambiamenti climatici. L'iniziative è dell'ente CoERENCe dell'Istituto Universitario di Studi Europei dell'Università di Torino e dell'Accademia della Pietra di Coazze, da lunedì 3 a sabato 8 luglio alla palazzina Sertorio di Coazze, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino.

"Le strutture in pietra a secco sono indispensabili alla tenuta dei pendii montani, per lo sviluppo di nuove attività sostenibili e in equilibrio con la natura. - fa notare la Città Metropolitana - Sono inoltre le soluzioni abitative a minor impatto ambientale e con un forte contenuto tecnologico tradizionale, da recuperare in sinergia con materiali e tecnologie di nuova generazione" L'Università di Torino ha recentemente approvato un nuovo corso di laurea interdipartimentale sulla montagna, con lo scopo di formare una nuova generazione di tecnici con competenze specifiche e ad ampio spettro: climatologia, conformazione del territorio, sistemi biologici animali e vegetali, attività produttive zootecniche, casearie, agrarie e di gestione dei pascoli e delle foreste.

Il campo di formazione sperimentale teorico e laboratoriale sui muretti a secco avrà cadenza annuale e sarà itinerante. E' rivolto agli studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie superiori, agli universitari, ai laureati interessati alla pianificazione di percorsi professionali finalizzati alla montagna.

Le attività pomeridiane saranno dedicate anche al recupero del forte San Moritio, struttura militare a pianta stellata del XVII secolo, posta a presidio dell'allora confine franco-piemontese al colle della Roussa. (ANSA).