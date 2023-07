Biella, morto la cagnolina sequestrato ai mendicanti

(ANSA) - TORINO, 02 LUG - E' morta la cagnolina che la polizia locale di Biella e l'associazione 'Legami di cuore' di Alberto Scicolone avevano recuperato da due persone intente a chiedere l'elemosina a Biella in seguito alle diverse segnalazioni provenienti dalle persone presenti in via Italia dove la coppia stazionava. "Purtroppo la cagnolina non ce l'ha fatta. Polizia di Stato, Polizia Locale di Biella e servizio veterinario sono prontamente intervenuti, a seguito di una segnalazione che denunciava che due persone stavano mendicando con queste povere bestiole, ed una in particolare stava vomitando sangue. Il servizio veterinario ha preso in carico i poveri cagnolini ma una di questi purtroppo è morta - spiega Scicolone - . Che questo drammatico caso sia d'esempio perché non accadano più queste cose. Tolleranza zero verso coloro che non hanno a cuore il benessere degli animali. Mi auguro che la giustizia faccia prontamente il suo corso".

Per il caso di Biella potrebbe scattare la denuncia per maltrattamento di animali. (ANSA).