Vino:i grandi vini Terre del Barolo primi tra cooperative Italia

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - I grandi vini di Langa della Cantina Terre del Barolo si sono aggiudicati il primo posto della classifica relativa alle cooperative vinicole italiane, escluse quelle dell'Alto Adige, redatta dalla rivista tedesca Weinwirtschaft. Un riconoscimento che bissa quello ottenuto nel 2020. «Siamo stati riconfermati al vertice nazionale» racconta il direttore Stefano Pesci dalla sede di Castiglione Falletto, provincia di Cuneo. «l'autorevole rivista tedesca di settore ha premiato la qualità dei vini con la valutazione di degustatori di grande esperienza. Questo riconoscimento ci conferisce ulteriore stimolo nel perseguire la purezza dei vitigni e del territorio come peculiarità fondamentali». Il fatturato di Cantina Terre del Barolo, per il terzo anno fiscale consecutivo, si appresta a superare i 20 milioni di euro, «risultato rilevante considerato il rallentamento economico di questo periodo storico». Il presidente di Terre del Barolo Paolo Boffa trae una considerazione: «Anche per l'ultimo esercizio commerciale raggiungiamo un traguardo importante, rispettando e valorizzando il nostro splendido territorio, fatto proprio dai soci, dipendenti, fornitori e collaboratori». La cantina Terre del Barolo sta ottenendo la certificazione Equalitas. «Questa certificazione» conclude il direttore Pesci «rappresenta una tappa basilare sul cammino della sostenibilità, intrapreso da tempo, aiutando il nostro lavoro e contestualmente la reputazione di Terre del Barolo». (ANSA).